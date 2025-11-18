Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν περιπτώσεις κλοπών, απάτης και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν συνολικά:

(3) κλοπές οχημάτων

Κλοπή κάρτας τραπέζης με τη χρήση της οποίας πραγματοποιήθηκαν (9) συναλλαγές

Κλοπή χρυσής αλυσίδας με κοσμήματα και σταυρό με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

(4) διαρρήξεις καταστημάτων

Απόπειρα κλοπής από οικία

Απάτη με το πρόσχημα εκπροσώπησης εταιρείας που διαχειρίζεται τερματικά αποδοχής πληρωμών (pos) και απόσπαση τραπεζικών ηλεκτρονικών κωδικών (e-banking) και

(2) περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ισάριθμων ανήλικων κοριτσιών,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας, αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία εννέα (9) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις (δύο από αυτά ανήλικοι), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (7.100) ευρώ και πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.