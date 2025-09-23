Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν περιπτώσεις ληστειών

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εξιχνίασαν συνολικά πέντε ληστείες δρόμου και μία απόπειρα ληστείας σε διαμέρισμα, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 20 Ιανουαρίου – 17 Αυγούστου του 2023, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία επτά εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες πράξεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.