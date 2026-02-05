Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εξιχνίασαν άμεσα υπόθεση ληστείας, που έγινε προχθες (3-2-2026) νωρίς το πρωί στην Άρτα, προχωρώντας στη συνέχεια στη σύλληψη ενός ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης τραυματισμού ηλικιωμένης στην Άρτα, που μεταφέρθηκε προχθες το πρωί στο νοσοκομείο, προέκυψε ότι νωρίτερα η ηλικιωμένη, βρισκόμενη πεζή στο κέντρο της πόλης, έπεσε θύμα ληστείας από άγνωστο, ο οποίος ασκώντας της βία, άρπαξε την τσάντα της, με αποτέλεσμα την πτώση της στο έδαφος και τον τραυματισμό της.

Από την έρευνα που επακολούθησε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κατηγορούμενο, τον οποίο συνέλαβαν ύστερα από αναζητήσεις προχθες το απόγευμα.

Η τσάντα τής ηλικιωμένης βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη, πεταμένη κοντά στο σημείο της ληστείας και από το εσωτερικό της είχε αφαιρεθεί το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Η ηλικιωμένη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο αυθημερόν από το νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.