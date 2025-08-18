Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης εξιχνίασαν υποθέσεις

Μετά από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία (2) ημεδαπών και (2) αλλοδαπών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Ιανουαρίου έως αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Αφαιρέθηκαν συνολικά τραπεζικές κάρτες, διάφορα αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των 3.433 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά αξίας 7.500 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.