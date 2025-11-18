Αστυνομικοί του Α.Τ. Φυλής συνέλαβαν 4 άτομα

Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της 17-11-2025, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φυλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, -4- άτομα, ηλικίας 39 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 17-11-2025 κληθέντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φυλής για περιστατικό κλοπής χαλκοσωλήνων από αμαξοστάσιο της Ο.Σ.Υ. στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν ύποπτο όχημα με -4- επιβαίνοντας και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- χαλκοσωλήνες,

διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδι, κόφτης, πένσα, κάβουρας κ.α.)

-4- ασύρματοι καθώς και

-2- ζευγάρια γάντια.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη των -4- επιβαινόντων και ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής για κλοπή ενώ στην κατοχή 27χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.