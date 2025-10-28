Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και ληστείας

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν συνολικά:

(7) διαρρήξεις οικιών

(3) διαρρήξεις καταστημάτων

(2) κλοπές σε καταστήματα

(2) κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης

(2) κλοπές οχημάτων

(2) κλοπές δρόμου με αρπαγές αλυσίδων

Κλοπή αλυσίδας με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Κλοπή τσάντας από ανασφάλιστο όχημα και

περίπτωση ληστείας,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκαεννέα (19) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (7.310) ευρώ, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, χρυσαφικά-κοσμήματα, εμπορεύματα, εργαλεία, τραπεζικές κάρτες (με χρήση κάποιων εκ των οποίων προχώρησαν σε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 140 ευρώ) και προσωπικά έγγραφα – αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.