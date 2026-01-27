Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας εξιχνίασαν περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας εξιχνίασαν συνολικά:

(5) διαρρήξεις οικιών,

(3) κλοπές που έλαβαν χώρα σε καταστήματα,

(2) κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης,

Διάρρηξη μοτοσικλέτας και

διάρρηξη καταστήματος,

Διαβάστε επίσης

πράξεις που τελέστηκαν κατά το έτος 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκαπέντε (15) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (3.750) ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα συνολικής εκτιμώμενης χρηματικής αξίας (4.850) ευρώ, ένα ποδήλατο και κάρτες τραπεζών.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.