Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και ληστείας

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν συνολικά:

(3) διαρρήξεις που έλαβαν χώρα σε οικίες και κατάστημα

διάρρηξη οχήματος

απόπειρα διάρρηξης οχήματος

κλοπή από κατάστημα

κλοπή από οικία

κλοπή οικοδομικών υλικών από οικόπεδο

κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης

κλοπή με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και

περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα σε διαμέρισμα, με τον δράστη να εισέρχεται από ανασφάλιστο παράθυρο και με απειλή ψαλιδιού να αφαιρεί, από την 24χρονη ένοικο, χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο, ρολόι και κοσμήματα,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έντεκα (11) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (13.480) ευρώ, κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας (13.000) ευρώ και προσωπικά έγγραφα-αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.