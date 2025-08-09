Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 8 άτομα

Στην αυτόφωρη σύλληψη οκτώ (8) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

(4) άτομα για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν και οι δύο γονείς ανήλικου εκ των συλληφθέντων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν και οι δύο γονείς ανήλικου εκ των συλληφθέντων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. (1) άτομο για έκρηξη. Πρόκειται για ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος που βρίσκεται στην περιοχή της Ασπροβάλτας και το οποίο διέθετε με βραχυχρόνια μίσθωση, όπου προκλήθηκε έκρηξη με συνέπεια τον τραυματισμό έξι ενοίκων.

για έκρηξη. Πρόκειται για ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος που βρίσκεται στην περιοχή της Ασπροβάλτας και το οποίο διέθετε με βραχυχρόνια μίσθωση, όπου προκλήθηκε έκρηξη με συνέπεια τον τραυματισμό έξι ενοίκων. (1) άτομο, διότι κατελήφθη να οδηγεί μοτοσικλέτα στερούμενο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση που αφορά στη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ οι αστυνομικοί έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά και σε καθημερινή βάση.