Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 12 άτομα

Στις συλλήψεις δώδεκα ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(3) άτομα για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης δύο ημεδαπών ηλικίας 61 ετών, οι οποίοι, εντός αποθήκης που βρισκόταν σε χωράφι στην περιοχή της Εξοχής, κατείχαν (78) κλωνάρια κάνναβης, (2) αεροβόλα όπλα, διάφορα εργαλεία κοπής, ένα σταυροκατσάβιδο και (2) μπαταρίες. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε και εκριζώθηκε δενδρύλλιο κάνναβης που καλλιεργούσε στο χωράφι ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των (667,40) ευρώ.

(5) άτομα για περιπτώσεις κλοπών.

(2) άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, εκ των οποίων σε βάρος του ενός (39χρονος αλλοδαπός) εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (8) ετών και χρηματική ποινή (10.000) ευρώ, για παράβαση του Νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και β) Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για παράβαση του Νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

(1) άτομο και συγκεκριμένα 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών οδηγώντας φορτηγό αυτοκίνητο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης δύο ημέρες πριν.

(1) άτομο για παράβαση του Νόμου περί τελωνειακού κώδικα

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.