Aστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 9 άτομα

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της 12-09-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15-09-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν συνολικά εννιά (9) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.