Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνέλαβαν πέντε άτομα

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τις απογευματινές ώρες της 28-10-2025 στην περιοχή του Ψυρρή, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, -5- άτομα ηλικίας 17, 19, 23 και 28 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω με την πρόφαση της πώλησης λουλουδιών, προσέγγισαν αλλοδαπή τουρίστρια στην περιοχή του Ψυρρή και της αφαίρεσαν από τσαντάκι μέσης, πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.