Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνέλαβαν δυο άτομα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 6-2-2026 στην περιοχή του Αμαρουσίου, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 54 και 46 ετών, που κατελήφθησαν να διαθέτουν προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού, του Αγορανομικού Κώδικα και περί λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που εμπορεύονται παράνομα στην ευρύτερη περιοχή του ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσας απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν, μεσημβρινές ώρες της 6-2-2026, τους κατηγορούμενους και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος απομιμητικών προϊόντων και συγκεκριμένα, -74- τσάντες, -32- πορτοφόλια, -34 ζώνες και -6- καπέλα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.