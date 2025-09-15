Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου συνέλαβαν δύο άτομα για μεταφορά 6 κιλών κάνναβης

Συνελήφθησαν, χθες 14-9-2025, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δύο ημεδαποί(άνδρας και γυναίκα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σε όχημα που επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι, εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες και ένα πακέτο τσιγάρων που είχε τοποθετήσει μέσα σε βαλίτσα και περιείχαν συνολικά -5- κιλά και -899,8- γραμμάρια κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.