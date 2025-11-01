Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν δύο άτομα έπειτα από τον εντοπισμό ναρκωτικών

Δικυκλιστές αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο άτομα έπειτα από τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για 21χρονους ημεδαπούς σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες προχθες (30-10-2025) σε περιοχή της Τούμπας, οι ανωτέρω επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στη σέλα της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (342) γραμμαρίων και μία (1) ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα και η παραπάνω μοτοσικλέτα ως μέσο μεταφοράς – διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.