Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν 25χρονο διακινητή ναρκωτικών

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη απογευματινές ώρες της 19-11-2025 στην Αθήνα, 25χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών-διακίνηση.

Μετά από διερεύνηση πληροφορίας αναφορικά με τη δράση του 25χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στοχευμένες περιπολίες αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στην οικία του.

Στο εσωτερικό της απέκρυπτε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες στη συνέχεια διέθετε προς πώληση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-172,5- γραμμ. κάνναβης,

-42,4- γραμμ. κοκαΐνης και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.