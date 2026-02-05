Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ θα συμμετάσχουν σε διεθνή διαγωνισμό Ειδικών Δυνάμεων από Αστυνομίες όλου του Κόσμου

Ο UAE SWAT Challenge είναι ένας διεθνής διαγωνισμός Ειδικών Δυνάμεων Αστυνομιών που διοργανώνεται κάθε χρόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Αστυνομία του Ντουμπάι κάτω από την αιγίδα και υποστήριξη της ηγεσίας της χώρας.

Φέτος η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Al Ruwayyah Training City του Ντουμπάι, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο όπου οι συμμετέχουσες ομάδες Ειδικών Δυνάμεων δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ρεαλιστικά σενάρια.

Ο πρώτος διαγωνισμός ξεκίνησε το 2019, με στόχο να φέρει κοντά ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και SWAT ομάδες από όλο τον κόσμο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Το event περιλαμβάνει πέντε βασικές δοκιμασίες, όπως τα Tactical, Assault, Officer Rescue, Tower Assault και Obstacle Course, που μετρούν την ταχύτητα, ακρίβεια, συνεργασία και αντοχή των ομάδων.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν ελίτ μονάδες από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Κίνας, Καζακστάν, Ρουάντας, καθώς και ομάδων από τα ΗΑΕ, και πολλές άλλες.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Φέτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, θα λάβουν μέρος 118 ομάδες από 52 χώρες.

Από την Ελλάδα θα συμμετάσχει ομάδα Αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).

Το Policenet.gr έχει αναφερθεί αναρίθμητες φορές στους Έλληνες Εκαμίτες. Η αξία τους έχει αποδειχθεί μέσα από πολύ δύσκολες αποστολές και αστυνομικές επιχειρήσεις. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διαγωνισμό!!

Εικόνα Αστυνομικός της Ε.Κ.Α.Μ.

Ο διαγωνισμός έχει αποκτήσει φήμη ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα τακτικής εκπαίδευσης και ανταγωνισμού για SWAT.

Εικόνα Στιγμιότυπο από τη διοργάνωση προηγούμενου έτους

Εικόνα Στιγμιότυπο από τη διοργάνωση προηγούμενου έτους

Εκτός από την επίδειξη δεξιοτήτων, το event προωθεί την συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνικών μεταξύ των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι διοργανωτές επίσης δίνουν βαρύτητα στην προώθηση της φυσικής κατάστασης, πειθαρχίας και στρατηγικής σκέψης μέσα από τις απαιτητικές δοκιμασίες.

Κάθε διοργάνωση ολοκληρώνεται με τελετή βράβευσης, όπου οι καλύτερες ομάδες τιμώνται για την συνολική επίδοσή τους.

Εικόνα