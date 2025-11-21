Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 4 άτομα

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες προχθες (19-11-2025) έως πρώτες πρωινές ώρες χτες (20-11-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Θέρμης, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν (117) άτομα και (13) οχήματα,

Προσήχθησαν (11) άτομα και

Συνελήφθησαν (4) άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.