Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τσάκωσαν 44χρονο με ναρκωτικά «GHB» – Η επικίνδυνη ουσία που προκαλεί απώλεια συνείδησης

Συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της 17-11-2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 44χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -115,6- γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.