Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν επικίνδυνο καταζητούμενο της Interpol

Συνελήφθη, το βράδυ της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Καλλιθέας, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ερυθρά αγγελία Interpol από τις αρχές της Αλβανίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατασκευή και παράνομη κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 35χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2021 στην Αλβανία, πυροβόλησε άνδρα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.