Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν δραπέτη φυλακών

Συνελήφθη τις απογευματινές ώρες της 7-8-2025 στην Αθήνα, κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 41χρονος δραπέτης Καταστήματος Κράτησης της χώρας μας όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης -21- ετών και -11- μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, ο οποίος αναζητούνταν από την 17/11/2022.

Πιο συγκεκριμένα, ο 41χρονος την 17/11/2022 απέδρασε από νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταχθεί και νοσηλευόταν.

Ακόμα σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.