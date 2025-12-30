Αστυνομικοί Ηρακλείου: Σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου - ΦΩΤΟ

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, αυτές τις άγιες και δύσκολες ημέρες, επέλεξε να σταθεί δίπλα στα πιο γενναία χαμόγελα· στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Με μικρά δώρα αλλά με μεγάλη καρδιά, προσπαθήσαμε να χαρίσουμε λίγη χαρά, ελπίδα και ζεστασιά στους μικρούς μας φίλους και στις οικογένειές τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του αυτές τις στιγμές.

Η παρουσία του Διοικητή κ. Χαλκιαδάκη Γεωργίου και του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Κτενιαδάκη Στέλιου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δράση, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως όταν οι άνθρωποι ενώνονται, γεννιούνται πράξεις αληθινής προσφοράς.

Παράλληλα, η Ένωσή μας εξασφάλισε δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της κλινικής. Η προσφορά αυτή αποτελεί μια συγκινητική χειρονομία αγάπης από τον όμιλο Surprice Cars της οικογένειας Πασπαλάκη, τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά σε όλα τα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα και δύναμη στους γονείς τους. Με την ευχή, πολύ σύντομα, οι διάδρομοι του νοσοκομείου να αντικατασταθούν από παιδικά γέλια και ζεστές αγκαλιές στο σπίτι.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.