Αστυνομικοί διέσωσαν άντρα που έπεσε στο Θερμαϊκό – ΒΙΝΤΕΟ

Με αυτοθυσία, τέσσερις αστυνομικοί βούτηξαν στη θάλασσα για να σώσουν έναν 85χρονο που πνιγόταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής. Οι αστυνομικοί μίλησαν κατ’ αποκλειστικότητα στη κάμερα της ΕΡΤ.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οι αστυνομικοί είδαν τον ηλικιωμένο να πέφτει στο νερό στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να σκεφτεί ούτε στιγμή, ο Αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ που εκτελούσε υπηρεσία μαζί με τους συναδέλφους του βούτηξε στη θάλασσα να σώσει τον ηλικιωμένο που πνιγόταν.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΥΜΕΤ εκτελούσαν υπηρεσία στη περιοχή, λόγω των μέτρων ασφαλείας που ήταν σε ισχύ το πρωί της Πέμπτης για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 85χρονο εμφανώς ταραγμένο.

Όπως λένε και οι τέσσερις αστυνομικοί, δεν σκέφτηκαν ούτε μια στιγμή, και έσπευσαν να βοηθήσουν τον 85χρονο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας έχοντας τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ρεπορτάζ: Κώστας Μπούρης

