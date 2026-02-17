Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση - Συνελήφθη Πρόεδρος Ομάδας και δύο ακόμα άτομα

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, -3- άτομα, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος ομάδας, καθώς ενεργώντας από κοινού με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, βία κατά υπάλληλων και δικαστικών πρόσωπων, απείθεια, διατάραξη κοινής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, -20- άτομα με διακριτικά ομάδας διαφορετικής από τις αγωνιζόμενες, εισήλθαν σε εξέδρα όπου ενεπλάκησαν σε λεκτικές αντεγκλήσεις και διαπληκτισμούς με φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και αποφυγή επεισοδίων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης ανέπτυξαν ζώνη ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επανειλημμένες εντολές για την απομάκρυνση των ατόμων, τα οποία ωστόσο τους επιτέθηκαν φραστικά, σωματικά και με μαζική σφοδρή ρίψη αντικειμένων (πλαστικά καθίσματα, μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων και μπουκάλια γεμάτα με νερό).

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έξι προσαγωγές ατόμων, από τα οποία τα τρία συνελήφθησαν. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της ομάδας, τα διακριτικά της οποίας έφεραν τα άτομα που εισήλθαν στο γήπεδο, καθώς απείλησε, εξύβρισε και απώθησε βίαια αστυνομικό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.