Αστυνομικοί βρήκαν ζωντανό μωρό μια εβδομάδα αφού είχε πεθάνει η μητέρα του

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν αστυνομικοί βρήκαν ένα μωρό στα όρια της ασιτίας σε σπίτι στην Αριζόνα μια εβδομάδα αφού είχε πεθάνει η μητέρα του, κατέγραψε βίντεο από τις κάμερες των ενστόλων.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Φοίνιξ από όσα συνέβησαν στις 14 Μαΐου, φαίνονται οι αστυνομικοί να ψάχνουν και να βρίσκουν μέσα στο σπίτι το μωρό μετά από τηλεφώνημα γειτόνων που είπαν ότι δεν είχαν δει τη μητέρα του «για αρκετές ημέρες».

Αρχικά ένας αστυνομικός φωνάζει «παρακαλώ;» αναζητώντας ίχνη ζωής με έναν συνάδελφό του, στη συνέχεια, να κρατάει το μωρό καλυμμένο σε κουβέρτα από το κρεβάτι στο οποίο βρέθηκε νεκρή η μητέρα του.

POLICE SAVE BABY: New body camera video shows Phoenix Police saving a newborn baby. The young mother was found dead inside her South Phoenix apartment. Police say they found the baby after a concerned neighbor called. Family is identifying the mom as 31-year-old Jade Hardin. They… pic.twitter.com/rtDEtpeff0

