Αστυνομικοί αφαίρεσαν διπλώματα αστυνομικών

Σε μια ένδειξη μηδαμινής ανοχής, οι υπηρεσίες της Τροχαίας Τρικάλων επέβαλλαν… νόμιμες κυρώσεις ακόμη και σε αστυνομικούς. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινοί έλεγχοι, ακόμη και σε «ανύποπτα» σημεία της πόλης, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) για τη χρήση κράνους.

Σύμφωνα με το trikalavoice, έχουν βεβαιωθεί σχεδόν 200 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης ακόμη και από αστυνομικούς της Α.Δ. Τρικάλων, οι οποίοι φάνηκαν να αγνοούν την υποχρέωση για κράνος.

Διαβάστε επίσης

Τι προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ. για μη χρήση κράνους

Πρώτη παράβαση: Πρόστιμο 350 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Υποτροπή (2η φορά): Πρόστιμο 1.000 € και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

Τρίτη φορά (2η υποτροπή): Πρόστιμο 2.000 € και στέρηση του διπλώματος για 1 έτος.

Αν ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, τιμωρούνται και οι δύο με πρόστιμο 350 € ο καθένας, ακόμη κι αν ο οδηγός φορούσε κράνος.

Επιπλέον, η πρόκληση ατυχήματος σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (π.χ. κάθειρξη έως και ισόβια ανάλογα με το αποτέλεσμα του ατυχήματος).

Το περιστατικό στα Τρίκαλα, όπου αφαιρέθηκαν άδειες ακόμη και από αστυνομικούς, αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο νόμος δεν κάνει διακρίσεις.

Πηγή: magnesianews.gr