Το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης επισκέφθηκε η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσής μας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Διοικητή, Αστυνόμο Α΄ κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μιχαήλ, καθώς και με συναδέλφους που υπηρετούν στην Υπηρεσία, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος, τις ανάγκες του προσωπικού και τρόπους ενίσχυσης του έργου τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Ένωσή μας προχώρησε στη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αποτελούμενου από έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος εξασφαλίστηκε μέσω χορηγίας και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ένωσής μας να βρίσκεται κοντά στους συναδέλφους, μέσα από συχνές και ουσιαστικές επισκέψεις στις Υπηρεσίες, προκειμένου να καταγράφονται δια ζώσης τα προβλήματα και οι ανάγκες τους και να μεταφέρονται τεκμηριωμένα στην ανώτερη Ηγεσία για την εξεύρεση λύσεων.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος