Αστυνομικό Τμήμα με … vintage φωτισμό !

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Υστερα από καταγγελίες τόσο αστυνομικών όσο και πολιτών, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επισκέφτηκε το Α.Τ. Παγκρατίου, το Γραφείο Διαβατηρίων Παγκρατίου και το Τ.Δ.Ε.Ε. Παγκρατίου για τον απίθανο λόγο ότι από τις βραδινές ώρες της 11 Σεπτεμβρίου 2025, το ιδιόκτητο κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας στο οποίο στεγάζονται οι τρεις προαναφερόμενες Υπηρεσίες δεν έχει ηλεκτροδότηση !!!!

Εικόνα

Διαβάστε επίσης

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, συνεπάγεται αυτομάτως ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί κανένας πολίτης (π.χ. το Γραφείο Διαβατηρίων Παγκρατίου εξυπηρετεί καθημερινά 200 πολίτες κατά μέσο όρο) υπό αυτές τις τριτοκοσμικές συνθήκες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο κέντρο όχι μια πόλης που βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη, αλλά μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας αναπτυγμένης χώρας !!!

Εικόνα

Είναι δε τραγελαφικό, όπως μας καταγγέλλεται, οι αστυνομικοί ο οποίοι εργάζονται κατά τα βραδινά ωράρια να χρησιμοποιούν κεριά και λαμπάδες, όπως κάποτε στο κρυφό σχολειό !!!!

Εικόνα

Δυστυχώς για γέλια και για κλάματα.

Η υπηρεσιακή προχειρότητα δε που διαπιστώσαμε, έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ούτε οι ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να ανασταλεί η λειτουργία των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη !!! Το χειρότερο όλων είναι ότι η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών δεν έχει ενημερώσει -ως όφειλε- τις υπόλοιπες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και του Α.Ε.Α., ενώ η πρόσκαιρη λύση που προτάθηκε είναι ότι για κάθε περιστατικό που λαμβάνει χώρα στην εδαφική αρμοδιότητα του οικείου Α.Τ., να επιλαμβάνονται όμορα Αστυνομικά Τμήματα. Βεβαίως η ίδια Διεύθυνση δεν μερίμνησε για τη μεταφορά αστυνομικών και πολιτών σε όμορες Υπηρεσίες, αφού όπως μας καταγγέλθηκε, τα μεταφορικά έξοδα τα βαρύνονται οι ίδιοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι και οι πολίτες !

Εικόνα

Επιπρόσθετα, αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσαν οι τριτοκοσμικές εικόνες ντροπής που αντικρίσαμε, εντός του ιδιόκτητου κατά τ’ άλλα κτιρίου της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προκαλούν δυσμενή σχόλια των πολιτών που εισέρχονται σε αυτό. (δείτε μερικές από αυτές στο τέλος της ανακοίνωσης).

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε καταγγείλει τις απαράδεκτες κτιριακές υποδομές του μεγαλύτερου ποσοστού των Αστυνομικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, καθώς και λοιπών Αστυνομικών Υπηρεσιών και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να παρεμβαίνουμε για τα αυτονόητα (ασανσέρ, air–condition, ηλεκτροδότηση κλπ), θέτουμε προ των ευθυνών της τη Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., αρχικά για την άμεση επίλυση του ανακύψαντος ζητήματος με την ηλεκτροδότηση και εν συνεχεία για την ΆΜΕΣΗ και αδήριτη ανάγκη αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του λεκανοπεδίου.

Δεν είναι πλέον ανεκτό αστυνομικοί να εργάζονται υπό συνθήκες ανθυγιεινές και στρεσογόνες σαν πολίτες β’ και γ’ κατηγορίας και παράλληλα να απολογούνται στους πολίτες που εισέρχονται στις Υπηρεσίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν, αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση των κτιρίων για την κατάντια των οποίων ευθύνεται ξεκάθαρα η Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ..

Δηλώνουμε δε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπηρεσιακές πρωτοβουλίες για όλα τα προαναφερόμενα, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η Ένωσή μας θα προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας έξωθεν Αστυνομικού Τμήματος που υπάγεται στη γεωγραφική αρμοδιότητά μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος