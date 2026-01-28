Αστυνομική Κατάρρευση στον Ν. Κιλκίς

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Η Ένωσή μας έχει επανειλημμένως και με τεκμηριωμένο τρόπο κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την επικείμενη – και ήδη εξελισσόμενη – πληθυσμιακή κατάρρευση της αστυνομικής δύναμης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό πολυπαραγοντικών δεδομένων, τα οποία επιβαρύνουν δυσανάλογα την τοπική αστυνόμευση και συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:

• Ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας του υπηρετούντος προσωπικού.

• Οι αθρόες και μαζικά συντονισμένες συνταξιοδοτήσεις, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι περίπου το 50% της δύναμης προέρχεται από την 1η σειρά Συνοριακών Φυλάκων που εισήλθαν ταυτόχρονα στο Σώμα το έτος 1999.

• Η λειτουργία δύο (2) Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και δύο (2) Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου, με αντικειμενικά αυξημένες και «εκρηκτικές» υπηρεσιακές απαιτήσεις.

• Η λειτουργία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας (Relocation Camp) περίπου 1.500 αλλοδαπών στον Δήμο Παιονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και τη διαχείριση καθημερινών περιστατικών.

Παρά τα ανωτέρω, η αναπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στη Δ.Α. Κιλκίς πραγματοποιείται διαχρονικά με απολύτως ανεπαρκείς ρυθμούς, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση των Υπηρεσιών και σε υπέρμετρη επιβάρυνση του εναπομείναντος προσωπικού.

Κατόπιν αυτών, αιτούμαστε όπως κατά το προσεχές Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2026 ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς με τουλάχιστον είκοσι (20) αστυνομικούς, προκειμένου να αναπληρωθεί μέρος των σοβαρών ελλείψεων που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα έτη και να αποτραπεί η πλήρης λειτουργική κατάρρευση της αστυνόμευσης, η οποία πλέον βρίσκεται σε φάση οριακής εξέλιξης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, η Δ.Α. Κιλκίς υπολείπεται σήμερα περίπου ογδόντα (80) αστυνομικών σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές της θέσεις — γεγονός που δεν ίσχυε μόλις πέντε (5) έτη πριν. Η ταχύτητα με την οποία διευρύνεται το έλλειμμα αυτό αποδεικνύει ότι το φαινόμενο λαμβάνει βίαιες διαστάσεις, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ένωσής μας.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ένωσής μας αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση της Δ.Α. Κιλκίς μέσω πλήρωσης των κενών αποκλειστικά από τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων, καθώς και μέσω προσλήψεων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, ως τη μόνη εγγύηση αξιοκρατίας και βιωσιμότητας του Σώματος.

