Αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση Τούρκων υπηκόων στη Χώρα μας και την εμπλοκή τους σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε η ανωτέρω επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν -3- υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

αεροβόλο πιστόλι,

-2- αναδιπλούμενα μαχαίρια,

σιδηρογροθιά,

διάφανη συσκευασία που περιείχε μεταλλικές μπίλιες,

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθαρού βάρους -165- γραμμαρίων,

-1- γραμμάριο κάνναβης,

-2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -115- γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας,

καταφανώς πλαστά προσωπικά έγγραφα και

το χρηματικό ποσό των -1.045- ευρώ.

Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.