Αστυνομική επιχείρηση στον Τύρναβο Λάρισας - 10 συλλήψεις

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χτες, 17 Οκτωβρίου 2025, το πρωί, στον Τύρναβο Λάρισας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας (Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, Ο.Π.Κ.Ε. και Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, Τμήματα Τροχαίας Λάρισας και Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας/Ο.Ε.Π.Τ.Α., Τμήμα Άμεσης Δράσης Λάρισας και Μόνιμη Διμοιρία Λάρισας) και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -85- άτομα,

-85- άτομα, ελέγχθηκαν -72- οχήματα,

-72- οχήματα, προσήχθησαν -15- άτομα,

-15- άτομα, συνελήφθησαν – 10 – άτομα, εκ των οποίων:

– – άτομα, εκ των οποίων: -7- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Θεσσαλονίκης και του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Θράκης, με ποινές φυλάκισης (4) και (3) ετών, αντίστοιχα, για το αδίκημα της ληστείας,

-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

-1- για ανυποταξία.

κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια ηρωίνης και -338- μηχανικά εξαρτήματα οχημάτων (καταλύτες),

-0,4- γραμμάρια ηρωίνης και -338- μηχανικά εξαρτήματα οχημάτων (καταλύτες), βεβαιώθηκαν -21- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων -8- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -1- για υπερβολική ταχύτητα, -1- για μη χρήση παιδικού καθίσματος, -1- για στέρηση ΚΤΕΟ και -10- για λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλου ατόμου, για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, διότι στο υπόγειο της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -338- μηχανικά εξαρτήματα οχημάτων (καταλύτες), η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Εξιχνιάστηκε, επίσης, περίπτωση κλοπής, στην οποία δράστης τυγχάνει ένας εκ των συλληφθέντων. Ειδικότερα, ο δράστης, την 5-9-2025 το πρωί στον Τύρναβο, εισήλθε στην αυλή οικίας ηλικιωμένης ημεδαπής και αφαίρεσε από την κατοχή της το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.