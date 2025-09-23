Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Νιγρίτας – Τι βρέθηκε

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε κελιά, από τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb),

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

εκτυπωμένο φύλλο χαρτιού,

κάρτα μνήμης και

-2- κάρτες SIM.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.