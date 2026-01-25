Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες προχθες (23-01-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(102) άτομα και

(57) οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

Βεβαιώθηκαν (21) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.