PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου

αστυνομικος
19:14 | 25/01/2026

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες προχθες (23-01-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (102) άτομα και
  • (57) οχήματα.
Διαβάστε επίσης

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

  • Βεβαιώθηκαν (21) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis