Αστυνομική επιχείρηση στην Αργολίδα - 5 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, προχθες (14.8.2025) το πρωί, σε τοπικές κοινότητες των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικώνεπιχειρήσεωνελέγχθησαν-48-άτομα, προσήχθησαν -11- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.