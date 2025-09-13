Αστυνομική επιχείρηση στα Φάρσαλα - 12 συλλήψεις

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χτες, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

-8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν παράνομα τις οικίες τους &

-2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος,

-1- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος &

-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

κατασχέθηκε -1- κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα),

-1- κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα), βεβαιώθηκαν -29- τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.