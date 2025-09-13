Αστυνομική επιχείρηση στα Φάρσαλα - 12 συλλήψεις

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χτες, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- ελέγχθηκαν -127- άτομα,
- ελέγχθηκαν -112- οχήματα,
- διενεργήθηκαν -15- κατ’ οίκον έρευνες,
- προσήχθησαν -14- άτομα,
- συνελήφθησαν –12– άτομα, εκ των οποίων:
- -8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν παράνομα τις οικίες τους &
- -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος,
- -1- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος &
- -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- κατασχέθηκε -1- κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα),
- βεβαιώθηκαν -29- τροχονομικές παραβάσεις.
Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.