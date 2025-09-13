PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομική επιχείρηση στα Φάρσαλα - 12 συλλήψεις

16:39 | 13/09/2025

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χτες, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • ελέγχθηκαν -127- άτομα,
  • ελέγχθηκαν -112- οχήματα,
  • διενεργήθηκαν -15- κατ’ οίκον έρευνες,
  • προσήχθησαν -14- άτομα,
  • συνελήφθησαν –12– άτομα, εκ των οποίων:
  • -8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν παράνομα τις οικίες τους &
  • -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος,
  • -1- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος &
  • -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
  • κατασχέθηκε -1- κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα),
  • βεβαιώθηκαν -29- τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.

