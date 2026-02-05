Αστυνομική επιχείρηση σε σχολείο της Νυρεμβέργης - Τι συνέβη

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχολείο της Νυρεμβέργης, όπου νωρίτερα εθεάθη μαθητής με όπλο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) σήμανε συναγερμός, όταν κάποιοι μαθητές ανέφεραν ότι είδαν συμμαθητή τους να κρατά όπλο. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν άμεσα το κτίριο και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στο σημείο δεν υπάρχει ένοπλος, ενώ δεν υπάρχει και κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης

Ο μαθητής που αναφέρθηκε ως ένοπλος είναι ένας 15χρονος, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή και, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ειδικοί βρίσκονται ήδη σε επαφή με την οικογένειά του.

Η τρέχουσα προτεραιότητα, διευκρίνισε, είναι να διαπιστωθεί εάν το αγόρι φέρει πράγματι όπλο, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.

Ο εν λόγω έφηβος βρίσκεται πλέον εκτός σχολικού συγκροτήματος και γι' αυτό η αστυνομία έχει επεκτείνει τις έρευνες της στη γύρω περιοχή.