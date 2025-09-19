Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες προχθες (17-09-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

(36) άτομα και

(41) οχήματα.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Προσήχθησαν (5) άτομα,

Συνελήφθη ένα εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών

Διαπιστώθηκαν (15) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και

Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.