Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (01-09-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(53) άτομα και

(41) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Προσήχθησαν (5) άτομα,

Βεβαιώθηκαν (16) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και

Ακινητοποιήθηκαν (12) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.