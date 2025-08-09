Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς - Συνελήφθησαν 5 άτομα

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, προχθες (7.8.2025) το πρωί, σε περιοχές των δήμων Σικυωνίων και Βέλου – Βόχας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέχθησαν -75- άτομα, προσήχθησαν -5-, ενώ συνελήφθησαν -5- για τα ακόλουθα αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή και

άτομα, για κλοπή και -3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.