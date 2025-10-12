Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Δήμου Θερμαϊκού

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες προχθες (10-10-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό που βρίσκεται στον Δήμο Θερμαϊκού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(34) άτομα και

(20) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Προσήχθησαν (3) άτομα,

Συνελήφθη (1) ημεδαπός για ανυποταξία,

Διαπιστώθηκαν (15) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.