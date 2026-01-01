Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, τις πρωινές ώρες χθες (31-12-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(42) άτομα και

(41) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Προσήχθησαν (2) άτομα

Διαπιστώθηκαν (20) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

Ακινητοποιήθηκαν (10) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.