Αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή Αστυνομικών πολλών Υπηρεσιών

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 17-2-2026 ειδική αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικός σκύλος, καθώς και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή, με γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εύρυθμη κοινωνική συμβίωση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν -17- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους -330- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Επιπλέον κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα και -35- κυνηγετικά φυσίγγια.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.