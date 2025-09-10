Αστυνομική επιχείρηση με 24 συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (9.9.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -888- άτομα, εκ των οποίων τα -785- ήταν ημεδαποί και -103- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -687- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -54- άτομα, από τα οποία -41- ήταν ημεδαποί και -13-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -24- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Τρεις (3) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαποί και αλλοδαπός, για ναρκωτικά, Δύο (2) ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Κορινθία:

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στη Λακωνία:

Μία (1) ημεδαπή, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

στη Μεσσηνία:

Δύο (2) ημεδαποί, για απάτη,

ημεδαποί, για απάτη, Τρεις (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Τέσσερις (4) ημεδαποί, για παράνομη κατασκήνωση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -361- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε -1- ακινητοποίηση οχήματος ενώ κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους -10,4- γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -8- γραμμαρίων και τσιγαριλίκι κάνναβης, στην Αρκαδία και

μικροποσότητα ηρωίνης, στην Κορινθία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.