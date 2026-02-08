Αστυνομική επιχείρηση για την αθλητική βία – Συνελήφθη 22χρονος

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες προχθες, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν -32- έλεγχοι ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε να κατέχει μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία «κάνναβη» συνολικού βάρους -0.88- γραμμαρίων.

Η ναρκωτική ουσία που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.