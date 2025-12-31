Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας συγκέντρωσαν εθελοντικά διάφορα είδη, τα οποία προσφέρθηκαν σε Ιδρύματα και φορείς

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προγραμμάτισε και υλοποίησε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών και δώρων (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, σχολικά είδη, παιχνίδια κ.α.) από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενίσχυση φορέων και Ιδρυμάτων, στέλνοντας μήνυμα έμπρακτης συμπαράστασης σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, προσφέρθηκαν σε φιλανθρωπικά Ιδρύματα και φορείς των κατά τόπων Περιφερειακών Ενοτήτων, ως μια συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, τα είδη που συγκεντρώθηκαν, παραδόθηκαν:

στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης από την Αστυνομική Διευθύντρια, κα. Πολυξένη Μπακλέση, την Αστυνομική Υποδιευθύντρια, κα. Φωτεινή Ρώμα, την Αστυνόμο Β΄, κα. Μαρία Παντελή, καθώς και από προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Σπανούδη. Η Κοινωνική Λειτουργός, κα. Ευαγγελία Φτάκα και η Ψυχολόγος, κα. Παναγιώτα Λαΐνα του Ξενώνα, τους ευχαρίστησαν θερμά για την εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων, σχολικών ειδών και παιχνιδιών, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει έμπρακτα και με κάθε ευκαιρία τη σπουδαία κοινωνική προσφορά που επιτελεί ο Ξενώνας, στηρίζοντας ουσιαστικά τις γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτόν,

από την Αστυνομική Διευθύντρια, κα. Πολυξένη Μπακλέση, την Αστυνομική Υποδιευθύντρια, κα. Φωτεινή Ρώμα, την Αστυνόμο Β΄, κα. Μαρία Παντελή, καθώς και από προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Σπανούδη. Η Κοινωνική Λειτουργός, κα. Ευαγγελία Φτάκα και η Ψυχολόγος, κα. Παναγιώτα Λαΐνα του Ξενώνα, τους ευχαρίστησαν θερμά για την εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων, σχολικών ειδών και παιχνιδιών, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει έμπρακτα και με κάθε ευκαιρία τη σπουδαία κοινωνική προσφορά που επιτελεί ο Ξενώνας, στηρίζοντας ουσιαστικά τις γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτόν, στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ηλία Τσίοτσια, συνοδευόμενο από προσωπικό της υπηρεσίας του, τους οποίους υποδέχθηκαν ο Διευθυντής του Γηροκομείου, πατήρ Νικόλαος Βαχτσεβάνος, καθώς και στελέχη της δομής, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ηλία Τσίοτσια, συνοδευόμενο από προσωπικό της υπηρεσίας του, τους οποίους υποδέχθηκαν ο Διευθυντής του Γηροκομείου, πατήρ Νικόλαος Βαχτσεβάνος, καθώς και στελέχη της δομής, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας. στο Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων «Άγιος Αχίλλειος» της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών (Γηροκομείο Γρεβενών) από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, όπου τους υποδέχθηκε ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, Αιδεσιμότατος πατήρ Χρήστος Κουτσουράς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες, αναφερόμενος στον καθημερινό αγώνα που επιτελούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες Γρεβενών για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, επιδεικνύοντας έμπρακτα αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.

από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, όπου τους υποδέχθηκε ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, Αιδεσιμότατος πατήρ Χρήστος Κουτσουράς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες, αναφερόμενος στον καθημερινό αγώνα που επιτελούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες Γρεβενών για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, επιδεικνύοντας έμπρακτα αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Έξαρχο, συνοδευόμενο από προσωπικό της Υπηρεσίας του, όπου τους υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, ευχόμενος καλή δύναμη και τη συνέχιση του σημαντικού κοινωνικού έργου που αυτό επιτελεί και

από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Έξαρχο, συνοδευόμενο από προσωπικό της Υπηρεσίας του, όπου τους υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, ευχόμενος καλή δύναμη και τη συνέχιση του σημαντικού κοινωνικού έργου που αυτό επιτελεί και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.) από προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, όπου τους υποδέχθηκε η Πρόεδρος του Κέντρου κα. Σοφία Σελεμίδου, η οποία εξέφρασε τις ευχαριστίες της και ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρόμοιες φιλανθρωπικές δράσεις που προβάλλουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας , θα ακολουθήσουν και στο μέλλον.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ και το προσωπικό του εύχεται σε όλους υγεία, ευτυχισμένο, ασφαλές και δημιουργικό το Νέο Έτος.