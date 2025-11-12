Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αρκαδία, στην Κορινθία και στη Μεσσηνία - 18 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (10.11.2025) το πρωί και το απόγευμα, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας, Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αρκαδία ελέγχθησαν -6- άτομα, προσήχθησαν -4- άτομα, ενώ συνελήφθη -1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -9- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -27- άτομα, προσήχθησαν -12- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -11- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-5- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -2- άτομα, για ναρκωτικά εκ των οποίων το ένα και για τα όπλα,

άτομα, για ναρκωτικά εκ των οποίων το ένα και για τα όπλα, -2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, -1- άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -10- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -6- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, -1- στιλέτο, με μήκος λάμας -5- εκατοστών, -30- ναρκωτικά δισκία και προϊόντα παραεμπορίου.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.