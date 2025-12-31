Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αρκαδία και στην Κορινθία - 6 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (29.12.2025) το πρωί και το απόγευμα, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Βέλου – Βόχας και Σικυωνίων.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αρκαδία ελέγχθησαν -8- άτομα, προσήχθησαν -3- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -12- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αρκαδία βεβαιώθηκαν -5- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -21- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.