Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα και στην Κορινθία- 9 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (10.12.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Κορινθίων.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -19- άτομα, προσήχθησαν -8- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και -1- άτομο, μετά από -2- Εντάλματα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Ναυπλίου και του κ. Ανακριτή Β’ Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, αντίστοιχα, για απόπειρα εκβίασης, σύσταση και συμμορία και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -11- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, ενώ στην Κορινθία βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν προϊόντα παραεμπορίου.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.