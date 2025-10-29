Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα και στην Κορινθία- 9 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (27.10.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -17- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -21- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -5- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν -2-.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.