Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα και στην Κορινθία- 8 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (12.8.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Κορινθίων.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -41- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -12- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -1- άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.